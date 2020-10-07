Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Damien Comolli’yle ağlayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile gülecek gibi. Fransız sportif direktör döneminde 30 transfer gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde özellikle kiralık oyuncular büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Harcanan paraların karşılığı tarihi başarısızlık olmuştu. Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu’nun dümene geçmesiyle ise sadece Fenerbahçe’nin değil Türk futbolunun da rotası değişti.

13,1 milyon kâr

∂ Önceki iki sezonda kadrosuna kattığı oyunculardan 22’siyle yollarını ayıran Fenerbahçe, bu dönem tam 18 transfer gerçekleştirirken 10 isim bonservissiz kadroya katıldı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta haricinde bonservis ödenen yedi oyuncu için ise kasadan yaklaşık 15 milyon avro çıkarken sarı-lacivertliler satılan oyunculardan elde edilen gelirle bu dönemi tam 13,1 milyon avro net kârla kapattı.

Bir alo yetti

∂ Fenerbahçe’deki sorunu “Kalite eksikliği” olarak değerlendiren Emre Belözoğlu, teşhisi koyduğu gibi tedaviyi yapmayı da becerdi. Kramponlarını asar asmaz eline telefonu alan Emre, açtığı kritik telefonlarla bir çok transferi bizzat bitiren isim oldu. Kale hariç her mevkiye transfer yapan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuları yine yıldız isimlerle yedekleyerek şampiyonluk hasretini dindirme yolunda dev bir adım attı.

KONTENJAN VAR AMA

Rodrigues gidici

∂ Transferin son anında Zanka’yı Kopenhag’a kiralayan Fenerbahçe’de yabancı sayısı 14’e düştü. Buna rağmen sarı-lacivertliler kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues’i El İttihad’a geri göndererek oyuncunun ödeme yükünden kurtulmak

F.Bahçe’den kâr açıklaması

∂ Yeni sezon öncesi 18 takviyeyle transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, KAP'a kar açıklamasında bulundu. 10'u kiralık olmak üzere 21 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler yapılanma neticesinde 23,1 milyon avro transfer geliri elde ederken 14,6 milyon avro transfer harcaması yaptı. Maaş bütçesi de 63 milyon avrodan 56 milyon avroya indi.

ESKİ DÖNEM KAPANDI

Sadece beş isim kaldı

∂ Damien Comolli ve Ersun Yanal’ın izleri siliniyor. Comolli’nin 22 oyuncusunu gönderen sarı-lacivertliler, Yanal’ın 18’in transferinden sadece beşiyle devam ediyor. Altay ve Gustavo banko oynarken, Rodrigues ve Serdar topun ağzında Sadık kulübede.

GÖZLER YENİLERDE

Mesai bugün başlıyor

∂ Karagümrük galibiyetinden sonra üç gün izin yapan Fenerbahçe bugün mesaiye dönüyor. Millî takımlara giden 14 oyuncusundan mahrum çalışacak sarı-lacivertlilerde son transferler Perotti ve Ademi’nin de antrenmanda yer alması bekleniyor.

ADEMİ UMUT VERİYOR

Yeni Vedat olacak

∂ Kosova kökenli Kemal Ademi, 1.98’lik boyuyla Süper Lig’in en uzun golcüsü olsa da hızıyla bilinen bir oyuncu. Dribbling özelliğiyle öne çıkan Ademi, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Fenerbahçe, Ademi’den hem sahada hem transferde Muriç etkisi bekliyor.