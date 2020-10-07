Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş transfer döneminde kadrosuna on isim katarken kasasından da 11 milyon avro çıkardı. Siyah-beyazlı yönetim on transfer için düşük sayılacak bir meblağ harcarken, kadroda düşünmediği isimleri ise gönderemedi. Özellikle Domagoj Vida ve Âdem Ljajic gibi Avrupa'da piyasası olan yıldızlar, kendilerine gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi. Sadece Ljajic ve Vida değil, Cyle Larin, Jeremain Lens, Douglas, Keevin N'Koudou ve Isimat Mirin de kazandıkları paradan memnun oldukları için takımda kaldılar.

Bombalar patlamadı

Siyah-beyazlılar göndermek istediği bu yedi oyuncunun yıllık ücretleri için bu yıl 13 milyon avro ödeme yapacak. Harcama limitinde Beşiktaş'ın elini kolunu bağlayan bu tablo sebebiyle siyah-beyazlıların transferleri de 'bomba' sayılacak türden olmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yabancılarla fahiş yıllık ücretler üzerinden anlaşmalar yapılmasına tepki göstererek "Oyuncular da çeşme başında oturmuş ayrılmıyorlar. Bu paraları başka hiçbir yerde kazanamayacakları için kımıldamadılar bile" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vida'ya 21 milyon €

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynayan Domagoj Vida, o dönem Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'dan çok sayıda teklif almasına rağmen Beşiktaş'ta kalmıştı. Hırvat stoper, siyah-beyazlılardan kazandığı 3,5 milyon avro senelik ücrete yaklaşan olmadığı için kariyerini İstanbul'da devam ettirmişti. Vida'nın, transfer edildiği günden bu yana Beşiktaş'a olan maliyeti ise şöyle: Menajerlik ücreti: 1 milyon 640 bin €. İmza parası: 1 milyon 500 bin €. Yıllık ücret toplamı: 16 milyon 650 bin €. Vida'ya taahhüt edilen faiz borcu: 625 bin €. Toplam maliyet: 20 milyon 415 bin €.

ÜÇÜ BELLİ OLDU

Dört isim kadro dışı

Kadrosunda 18 yabancı bulunduran siyah-beyazlılar, bu sayıyı 14’e düşürmek zorunda. Douglas, Isımat-Mirin ve Jeremain Lens kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'ın bir yabancı oyuncusunun sözleşmesini daha askıya alması gerekiyor. Boyd, N’Koudou ve Ajdin Hasic gündemdeki isimler.