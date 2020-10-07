Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ile sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

İngiliz teknik adam, transfer döneminde çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon öncesi kampında her takım gibi bizim de sıkıntı çektiğimiz durumlar oldu. Aramıza yeni katılan oyuncular, sakatlıklar oldu. Kısa bir çalışma periyodu elde edebilmiştik. Şu an sakatların yavaş yavaş dönmesiyle, transfer döneminin bitmesiyle birlikte tam kadro çalışma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımız birbirlerini tanıma ve daha iyi anlama fırsatı buldular. Zaman içerisinde, kısa bir sürede daha iyi evrileceğimizi düşünüyorum. Hangi hocaya sorarsanız sorun her hoca transfer ister. Bu normal karşılanacak bir durum. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Şampiyonluk baskısını normal karşıladığını ifade eden Newton, "Trabzonspor'da aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde oluşturduğu bu baskıyı çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Zaten böyle olması gerekir." şeklinde konuştu.

"Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek"

Newton, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Üzerimizde tabii ki büyük bir baskı var. Bu baskı bazen negatif etkiler yaşatsa da ben bu baskının doğru ve olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu baskı her zaman sizi daha iyiye motive eder. Bu sayede de büyük işler yapabilirsiniz. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayacak, onu sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Belki genç bir takım olarak nitelendirebilirsiniz ama baktığınızda kulübün tarihindeki başarıları, kazandığı kupaları, daha fazlasını kazanma arzusunu görüyorsunuz."

Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupalar kazanma fırsatının olduğunu vurgulayan Newton, "Dünyanın en iyi liglerinde oynama ve görme fırsatım oldu. Burada özel bir başarının kazanılabileceğini ben de görüyorum. Kazanmak zordur ama kazanmaya devam etmek daha da zordur. Bizim aradığımız sürdürebilir başarı. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Ben bireysel başarıya inanmıyorum. Başarının grup olarak kazanabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Newton, Trabzonspor'un ulaşmayı umdukları seviyeye geldiğinde taraftarların takımın hızlı oynadığını, topu hızlı çevirdiğini ve farklı formasyonlara uyabildiğini görebileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek, rakiplerimiz belki de bundan endişe etmeliler. Tabii bunlar o ulaşmayı beklediğimiz seviyeye ulaştığımızda olacak. Sezon boyunca çok maç oynayacağız ve rotasyon yapmamız gerekecek. Ben genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim. Onlara gerekli şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zamanı geldiğinde bu arkadaşlarımız gerekli zamanı buluyor. Kadromuzun, ligin gerekliliklerini düşündüğümüzde yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterli yeteneğimiz ve arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları ve bunu öğrenmeleri gerekiyor. Umuyorum sakatlık olmadan bu sene sezonu tamamlayabiliriz."

Zor bir sezon olacağını anlatan İngiliz teknik adam, "Bir şey kazanacaksak bunu hep beraber kazanacağız. Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi. Çok genç bir takımımız var. Bu arkadaşlarımızın tecrübe kazanması kolay ve kısa zamanda olmayacak. Ama arkadaşlarımız gerçekten çok hızlı öğreniyorlar. Hakemlerle ilgili gerçekleri, onlarla nasıl mücadele edebileceklerini öğreniyorlar." diye konuştu.

"Flavio gerçekten yanlış bir şey yapmadı"

Newton, ligde 4 haftalık dönemde 2 kırmızı kart gören Flavio ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Flavio gerçekten hiçbir yanlış şey yapmadı. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında ayağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. Bunu yapmasına belki gerek yoktu ama bu bile ne kadar doğru bir insan olduğunu, bu takıma ne kadar aidiyet duyduğunu gösteriyor. İkinci kırmızı kartta verilen kararın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada artık Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Buna adapte olması gerekecek."

"Umuyorum bir daha bunu asla yaşamayacağız." ifadesini kullanan Newton, "Geçen sene benim için de öğrenme dönemi olmuştu. Benim de bu sene Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Benim tek başıma gidip hakeme bağırma, bir şeyler söylemem yeterli olmayacaktır. Bu gereksiz ve getireceği kırmızı kart olacaktır. Dolayısıyla bununla saha içi ve saha dışında nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz, konuşuyoruz, eğitmeye çalışıyoruz." dedi.

Newton, farklı sebepler dolayısıyla geride kalan haftalarda birçok farklı sistemle oynadıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Denizlispor maçında 3-5-2 sistemiyle, diğer maçlarda 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemiyle oynadık. Tek bir sistemi henüz uygulama fırsatımız olmadı. Birçok sistem üzerinde çalışıyoruz ve birçok sistemi arkadaşlarımıza oynatmaya çalışıyoruz. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme özelinde konuşacak olursak henüz genelde yaptıkları işlere henüz ulaşamadıklarını görüyoruz. Ama sezonun henüz çok başındayız. Dolayısıyla önümüzde gidebileceğimiz çok yol var. Bu arkadaşlarımızın kısa süre içerisinde bizim istediğimiz ve taraftarların onlardan istedikleri seviyeye çıkabilecek oyuncular olduğunu biliyoruz, bundan da eminiz."

Semedo için başvuru

Kulüp futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ise yeni transfer Djaniny Tavares Semedo'nun lisans konusundaki belgeleri Futbol Federasyonu'na gönderdiklerini ifade ederek, "Federasyon FIFA'dan talep edecek. 1 hafta 10 gün içerisinde geçici lisans ile sorun çözülecek." dedi.