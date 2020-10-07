Mücadelede ilk yarı oynanıyor
4' Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
11' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı
13' Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu auta çıktı
19' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.
İLK 11'LER
Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Efecan Karaca, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi önemli bir sınav veriyor.
Ay-yıldızlı ekibimiz, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşıyor.
Köln Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Milliler, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.