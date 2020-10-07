Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Milan'ın yıldız ismi İbrahimoviç'in karantina günlerini at sürerek geçirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Paylaştığı fotoğrafa 'Beygir Gücü' notunu ekleyen İbrahimoviç'in ise hayvanlara olan merakı yıllardır biliniyor.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İbrahimoviç, Inter ile oynayacakları derbi öncesi takımı ile çalışmalara başlayıp dev derbide forma giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Öte yandan İbrahimoviç'in atlara olan ilgisinin ise 2017 yılında arkadaşı Michol Del Signore ile birlikte bir at satın aldıktan sonra at atlatma sporuna merak salması ile başladığı öğrenildi.

2018 YILINDA TÜRKİYE'YE AVLANMAYA GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimoviç, 2018 yılında ücretli av için Finike’nin Beydağları’na gelmişti. İbrahimoviç, bu ziyaretinde boynuz uzunluğu 121 santim olan bir dağ keçisi vurmuştu.