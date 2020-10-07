Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinde Bohemians Prag, Rapid Wien, St. Pölten, Slovan HAC, Hohenau ve Wiesendorf takımlarında forma giyen ve yaptığı vuruşla futbol literatürüne 'Panenka' vuruşunu kazandıran eski Çek futbolcu Antonin Panenka'dan üzücü haber geldi. Efsane futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.