Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı gereği kadro dışı kalan son isim Tyler Boyd oldu. Dün teknik heyet ile yönetim toplantı yaptı ve enteresan anlar yaşandı. Kadro dışı kalması düşünülen isimler sürekli değişti. İlk olarak Sergen Yalçın ve ekibi 19 yaşındaki Hasic'in kadro dışı kalması gerektiğini savundu. Genç oyuncu üzerinde karar kılınmıştı ancak bu durumun basına sızması sonrasında sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Hasic'e sahip çıktı.

Ljajic'e kalkan

Taraftarın tepkisi üzerine Hasic'in kadro dışı bırakılmasından vazgeçildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, sürekli sakatlık yaşayan N'Koudou'dan yana oyunu kullandı. Ancak teknik heyet, N'Koudou'ya ihtiyaç olduğunu savundu. Bunun üzerine Ljajic ve Boyd isimleri masaya yatırıldı. Sergen Hoca bu durumda Ljajic'ten vazgeçebileceğini söyledi. Ancak Çebi ve yönetim, Boşnak'ın faydalı olacağını savundu. Olan Tyler Boyd'a oldu.

Havaya giden para: 5,4 milyon avro!

Boyd'un lisansının dondurulmasından sonra Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimler netleşti. ABD'li oyuncunun yanı sıra Lens, Douglas ve Mirin de takımdan uzak kalacak. Beşiktaş’ın faydalanamayacağı isimlere ödenecek yıllık ücretler şöyle: Boyd: 1.3 m€, Lens: 1.9 m€, Douglas: 1 m€, Mirin: 1.2 m€. Toplam: 5,4 milyon avro.