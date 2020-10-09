Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile yepyeni bir kimliğe bürünen millî takım, Almanya ile oynanan hazırlık maçında bir kere daha yüzümüzü güldürdü. Panzerler karşısında üç defa geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözünü bir kere daha tekrarlatan ay yıldızlılar, inançlı ve cesaretli futboluyla umut verdi. Geçtiğimiz yılı harika bir performansla kapatıp EURO 2020 biletini cebine koyan ay yıldızlılar bu sene Uluslar Ligi’ne ise çok kötü bir başlangıç yapmıştı.

Ne de olsa Almanya!

Grupta evinde Macaristan’a yenilip Sırbistan ile deplasmanda berabere kalan ay yıldızlı takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, kötü başlangıcı ‘Pandemi döneminin kötü etkileri” olarak göstermişti. Lig ve Avrupa kupası maçlarındaki temponun oyuncuların kondisyonunu artırdığını söyleyen Güneş, takımından son derece memnun olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Almanya’ya ilk defa üç gol birden attığını hatırlatan tecrübeli Hoca “Hedefimiz Dünya Kupası” dedi.

Hataları da görmeliyiz

Bireysel hatalardan yakınan Şenol Hoca “İyi oynadığımız maçlardan da ders çıkarmalıyız. Her oyuncu performansını artırmak için uğraşmalı. Rusya maçında bu oyunun üstüne koyarak kazanmak istiyoruz. Rusya ile Sırbistan maçlarından alacağımız sonuç gruptaki durumumuzu belirler. Asıl hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek olduğu için öncelikle Uluslar Ligi’nde bu şansımızı kovalayacağız. Millî takımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ALMANLAR MEMNUN DEĞİL

Faturayı Löw’e kestiler

∂ Alman basını, 3-3 biten karşılaşma sonrasında teknik direktör Joachim Löw’ü hedef tahtasına koydu. Almanya’nın üç defa öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadığını söyleyen Kicker “Alman futbolunda büyük düşüş var. Kimse bu yüzden televizyonu açmıyor. 2020’de üçüncü maçta da benzer bir son. Almanya korona sonrası 323 gündür zafer bekliyor. Löw’ün takımı artık kazanamıyor” diye yazdı.

Geç keşfedilen yıldız!

Millî takım ile üçüncü maçına çıkan Efecan Karaca, Almanya maçında hem oynadığı oyun hem de attığı golle alkış toplayan isimlerden oldu. Millî takıma ilk seçildiğinde “Cuma namazından gelmiştim ve millî takıma çağrıldığımızı masör odasında televizyondan öğrenmiştim” diyen 31 yaşındaki oyuncu “Hayatımın en mutlu anıydı. Her Türk çocuğunun hayali millî formayı giymek ve gol atmaktır. Ben de Almanya maçında gol atarak hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

Sabrın sonu Ozan!

Alanya’ya kiralandıktan sonra futbola muhteşem bir dönüş yapan Ozan Tufan’ın her geçen gün yükselen performansı parmak ısırtıyor. Yirmi beş yaşında 51’inci millî maçına çıkan Ozan Tufan, yenilenen kadroda kaptanlık bandını da koluna takarken Almanya’ya attığı golle alkış aldı.

İskoçya’da üç vaka var

İskoçya Millî Futbol Takımı’nda Stuart Armstrong, Kieran Tierney ve Ryan Christie’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. Karantina altına alınan üç oyuncu İsrail maçının yanı sıra Uluslar Ligi’nde Slovakya ve Çekya karşısında da görev alamayacak.