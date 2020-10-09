Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer dönemimin kapanmasıyla Galatasaray’da tepkiler yükselmeye başladı. Teknik heyetin ısrarla istediği bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu takviyeleri gerçekleşemediği gibi satılacak isimlerin hiçbiri yollanamadı. Bu yüzden Aslan hem transfere kaynak oluşturamadı hem de mecburen kullanacağı isimlere milyon avrolarca ücret ödemeye devam edecek. Bu konuda rahatsız olan Fatih Terim “Maalesef satmakta başarılı olamıyoruz” çıkışıyla durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.

Feghouli de gidebilir

Fatih Terim’in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yol haritası belirlendi. Kış transfer dönemi için şimdiden hazırlıkların başlaması kararlaştırılırken, gönderilecek isimler için şimdiden takım aranacak. Bu isimlerin başında ise Babel ve Diagne geliyor. Formu giderek düşen Feghouli’nin satış listesine konması bekleniyor. Yönetim alınacak ve gönderilecekler için hamlelerini erken yapacak.

HIZLA İYİLEŞİYOR

Muslera kadroda

14 yabancı kuralı sebebiyle Galatasaray son tercihini Fernando Muslera’dan yana kullandı. Sakatlığını atlatmaya başlayan Uruguaylı yıldızın erken dönme ihtimalini göz önüne alan yönetim, tecrübeli kalecinin yerine Ozornwafor’u ‘dondurdu.’

ASLAN KUVVET ÇALIŞTI

G.Saray dün Alanya maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular salonda core hareketleri sonrası üst gövde kuvvet çalışması yaptı. İdmana Emre Akbaba ve Saracchi de katıldı.