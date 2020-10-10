Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kabir ziyaretinin ardından basın mensuplarına flaş açıklamalar yaptı. Seçimden kaçmadığının altını çizen Cengiz “Olağan mali kurulu bütçe için yapmak zorundayız. Fakat yapamıyoruz! 10 bin üye var. Ortalama dört beş bin gelse mesafeyi de düşünürsek nerede yer bulacağız yapmak için? Devlet ile yazışıyoruz ama yer yok, nerede yapacağım? Genel Kurul’dan kaçmıyorum. Bir an önce mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum” dedi.

Yakında ölür diyorlar!

Yardımcıları Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’ın aralarında tartışma yaşadığına yönelik iddialar için Cengiz “Aile içinde tartışmalar olabilir. Nedense bu iki arkadaşımıza büyük saldırı var. Bana bakıyorlar, bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek, buna çatmayalım başkasına çatalım diyorlar. Yönetim beceriksiz diyorlar. Ben de 20 adam alırım. Çekler, senetler imzalarım ne var bunda? İstersem ibra olmam. Ama yapmamam. Kötü örnek, örnek olmaz” diye konuştu.

Artık seyircili olsun

Başkan Cengiz, tribünlere seyirci alınmasından yana olduklarını belirterek, “Bir musibet geldi. Yapılan test sayısında oranlar binde 3, vakalarda yüzde 3. Hepimizin evladı, çocukları var. Ama tamamen kapanamayız. Locaları açın dedik, bu sefer tribünün de açılması lazım. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bu haftadan itibaren seyircili oynatmamız lazım. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Bunu Ali Bey’e de söyledim, o da güldü” ifadelerini kullandı.

İNDİRİMİ KABUL ETMEYEN İSİMLER

Belhanda ve Feghouli

Başkan Mustafa Cengiz, dünkü açıklamalarında bütün takımın yüzde 15 indirimi kabul ettiğini, iki oyuncunun buna yanaşmadığını söyledi. O isimlerin, son ana kadar Monaco ile pazarlık yapan Belhanda ile Feghouli olduğu ortaya çıktı. Kulüp sitesinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Futbolcularımızın alacakları, Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödenmiştir. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır” denildi.

ALİ SAMİ YEN KABRİ BAŞINDA ANILDI

Galatasaray’ın kuruluşunun 115. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılı yönetim, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’i kabri başında andı. Başkan Mustafa Cengiz “Düşünün, lisede üç beş arkadaş bir ekim ayında dersten önce bir takım kuruyorlar, o takım dünyada milyonlarca taraftarı olan bir kulübe dönüşüyor” dedi.

İNCE DAVRANIŞ

Suarez’den Nando’ya moral

∂ Dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez, Uruguay’ın Şili ile oynadığı maçta anlamlı bir harekete imza attı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden millî takım arkadaşı Fernando Muslera’ya attığı gol sonrası “Güçlü kalın” yazılı tişörtüyle mesaj gönderdi.

EURO 2020 KAÇTI

Omar-Linnes’in hayal kırıklığı

∂ Galatasaray’ın sağ ve sol bekleri olan Omar ile Linnes’li Norveç, uzatmalarda Sırbistan’a 2-1 mağlup olarak EURO 2020 hayaline veda etti. Mücadeleye ilk on birde başlayan Omar 116 dakika sahada kalırken Linnes oyuna 105’te dâhil oldu.

MİLLÎ ARADA...

Aslan'dan golsüz prova

∂ G.Saray hazırlık maçında Ümit Millî Takımı ile golsüz berabere kaldı. Florya Metin Oktay Tesislerindeki maçta sarı-kırmızılılarda millî takım kamplarındaki Emre Kılınç, Linnes, Elabdellaoui, Luyindama, Feghouli, Babel ve Falcao forma giymedi.