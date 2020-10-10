Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlık maçında üç defa geriye düştüğü maçta Almanya ile 3-3 berabere kalarak adından söz ettirmeyi başaran millî takım, Uluslar Ligi’nde Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Köln’de sürdürüyor. Ay-yıldızlı oyuncuların Almanya karşısındaki performansından oldukça memnun olan teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idmanda öğrencilerine Uluslar Ligi ile ilgili uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Hedef iki maçta 6 puan

“Almanya maçı nihayetinde bir hazırlık karşılaşmasıydı. Baştan aşağıya yenilenmiş bir takıma karşı oynadık” diyen Güneş “Ben aldığımız skoru değil, oynadığımız oyunu önemsiyorum. O maçtaki hırsı ve azmi her maçta görmek istiyorum” dedi. Rusya ve Sırbistan maçlarının gruptaki durumu belirleyeceğini söyleyen Güneş “İki maçtan altı puan almalıyız. Bunu yapacak gücümüz var” diyerek oyuncularını motive etti.

Burak'tan Ömür'e: Fındığım!

Millî takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Almanya maçında oyuna girdikten sonra son golün asistini yapan eski takım arkadaşı Abdülkadir ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından “Fındığım” notuyla paylaştı.

Ozan Tufan radara yakalandı

DEVLER ONUN PEŞİNDE

Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig’in kapısından dönen Ozan Tufan performansını artırınca yine devlerin dikkatini çekti. Almanya maçında attığı golle alkış alan millî oyuncuyu İngiltere dışında Almanya ve Fransa’dan kulüpler yakından takip ediyor. Ozan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro.