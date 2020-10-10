Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Nikola Kalinic, aylar süren pazarlıkların ardından istekleri kabul edilmeyince İtalyan ekibi Verona'ya transfer olmuştu.

Edinilen bilgiye göre; Hırvat santrforun talepleri siyah-beyazlı yönetimi çıldırttı.

UÇAK BİLETİ BİLE İSTEDİ

2.5 milyon euroluk yıllık maaşının yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası talep eden Kalinic'in istekleri bununla da bitmedi.

Her maç başı 3 bin euro, her 10 golde 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve Türkiye Kupası için de 500 bin euro bonus isteyen 32 yaşındaki futbolcunun, ayrıca 1 yıl için gidiş dönüş olmak üzere 5 business uçak bileti, ev, telefon ve özel iki araç talebinde bulunduğu kaydedildi.

VERONA'DA 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Kalinic'un bu tavrı sonrası yönetimin transferden vazgeçtiği, bunun üzerine tecrübeli golcünün de 1.5 milyon euroya Verona’ya imza attığı belirtildi.