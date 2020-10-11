Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar Ligi’ne Macaristan yenilgisi ve Sırbistan beraberliğiyle başlayan A Millî Takım, grupta bu akşam Moskova’da önce Rusya, ardından da çarşamba günü İstanbul’da Sırbistan ile karşılaşacak. Dün basına konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Ritim olarak olmasa da oyun olarak eylül ayına göre daha iyiyiz, yarın (bugün) kazanmak için çok daha iyi olmamız gerekiyor. Rusya güçlü takım. Eldeki oyunculardan son durumlarına göre çıkabilecek en iyi 11'i sahaya çıkaracağız. Umarım iyi oynayıp kazanırız" dedi.

Kaan Ayhan'a tepki

Güneş, "Kendi sahamızda Macaristan'a kaybettik, telafi için Rusya'yı yenmeliyiz" sözlerini kullanırken, dün sosyal medyadan sakatlığı sebebiyle kamptan ayrıldığını açıklayan Kaan Ayhan'a tepki göstererek, "Kaan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Tedavi olacak, oynama şansı yoktu" dedi. Hoca kasım ayındaki Rusya maçının Türk Telekom'da oynanacağını da açıkladı.

RAKİBİMİZ RUSYA

Moskova’da siftah vakti!

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’ndeki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşacak. Rakibiyle daha önce oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 de beraberlik alan millîler hem Uluslar Ligi’nde hem de Rusya karşısında siftah peşinde. Karşılaşma VTB Arena’da saat 21.45’te başlayacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan. Macaristan’ı ağırlayacak.