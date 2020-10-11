Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK ÜNAL

Florya Metin Oktay Tesislerinde Galatasaray ile Ümit Millî Takım arasında önceki gün oynanan hazırlık maçında yaşananlar futbol gündemine oturdu. Basına kapalı oynanan maçın golsüz berabere bittiği duyurulurken karşılaşmanın 70. dakikada yarıda kaldığının ortaya çıkması, Marcao’nun Ümit Millî Takım oyuncusu Halil İbrahim Dervişoğlu’na bir pozisyonda sinirlenip tokat attığı ve teknik direktör Tolunay Kafkas’ın da bunun üzerine takımı sahadan çektiği iddiaları şok etkisi yaptı.

Resmî sitede yok

∂ Hem TFF hem de Galatasaray’ın resmî sitelerinde maçın yarıda kalmasından bahsedilmeden “Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır” ifadeleri “Olayların üstü mü kapatılıyor” sorularını gündeme getirdi. Florya’da yaşananlar, maçın hakemi Çağdaş Altay ve 4. hakem Can Cengiz tarafından MHK üst yönetimine rapor edildi. İşte olayın perde arkası: 60. dakikada Ümit Millî Takım’ın atağında ofsayt oluyor. Yardımcı hakem bayrak kaldırıyor. Ancak Halil İbrahim Dervişoğlu topa vuruyor…

Elini kaldırdı, vurmadı

∂ Bu duruma Marcao çok sinirleniyor, oyuncunun üzerine yürüyor. İkili arasında itiş kakış oluyor. Maçın hakemi Çağdaş Altay, aralarına giriyor. Marcao genç oyuncuya elini kaldırıyor ama vurmuyor. Tolunay Kafkas ve diğer oyuncular araya giriyor, bu elektriklenme sona eriyor. Hakem iki oyuncuya da sarı kart gösteriyor. Maç yaklaşık 7 dakika daha devam ediyor. 70. dakikaya gelindiğinde Ümit Millî Takım, 11 oyuncu değişikliği yapmış oluyor. Galatasaray ise üç oyuncu değiştirmiş…

Zemin bozuldu Hoca’m!

∂ Fatih Terim, 4. hakem Can Cengiz’in yanına gelerek zeminin bozulduğunu ve yağmurun da şiddetinin çok arttığını söyleyerek maçı tatil edilmesini istiyor. 4. hakem, bu isteği maçın hakemine iletiyor. Saha kenarına gelen teknik adamlar Necati Ateş ve Tolunay Kafkas da bu konuda aynı fikirde olduklarına hakemlere iletiyorlar. Hakem de 70. dakikada maç 0-0 iken bitiş düdüğünü çalıyor. Hakem Çağdaş Altay, maçta yaşananları MHK’ya yazılı ve sözlü olarak bu şekilde aktarıyor.

Sakatlık olmasın diye bitirdik

∂ Ümit Millî Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maçın yarıda kalmasıyla ilgili olarak “Marcao ve Halil arasında gerginlik yaşandı. Birbirlerini itme kakma diyebileceğimiz olaylar. Ortalık gergin bir hâl aldı. Ancak herhangi bir tokat atma olayı yaşanmadı. Bu olaydan sonra yağmurun şiddetini daha da artırması üzerine herhangi bir sakatlık olmasın diye maçı bitirme kararı aldık” dedi.

Niçin gizlendi?

Hem TFF’nin hem de Galatasaray’ın sitelerinde maçın yarıda kalmasıyla ilgili tek satır yer almadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından “İkinci yarı başladı” paylaşımı yapıldıktan 27 dakika sonra “Mücadele 0-0 bitti” Tweet’i atıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU:

Tokat yok, itişme var

Olayın kahramanlarından Halil Dervişoğlu “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur” açıklamasıyla yaşananları özetledi.

G.SARAY’DAN AÇIKLAMA

Yağmur yüzünden…

∂ Galatasaray yönetimi, yarıda kalan maçla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar Halil’in hakemin düdüğünden sonra topa vurduğu için Marcao’nun sinirlendiğini, ikili diyaloğun ardından maçın devam ettiğini ancak şiddetli yağış sebebiyle Fatih Terim’in teklifiyle karşılaşmanın erken bitirildiğini duyurdu.

TWENTE’DE KİRALIK

Hollanda doğumlu

∂ Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibi FC Brentford’a 3 milyon avro karşılığında transfer olan Halil İbrahim, Twente’de kiralık olarak forma giyiyor.