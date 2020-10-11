Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe çok çekti son dönemde. Aziz Yıldırım’dan bayrağı alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’un başlattığı değişim süreci sancılı oldu. Damien Comolli’nin transfer kazıklarıyla küme düşme endişesi bile yaşayan sarı-lacivertliler hatalardan ancak iki sezon sonunda ders alabildi. Geçen sezon mevkiinde oynayacak isim bulamayan takımın şu an sahaya sürecek iki farklı 11’i bulunmakta. Kadro kalitesi hayal bile edilemeyecek boyutta.

Herkes bir yıldız

Millî takımlara 13 oyuncu gönderen Fenerbahçe’nin Samandıra’da çalışan eskisinden farklı grubu yine yıldızlar topluluğu gibi. Teknik direktör Erol Bulut’un en büyük sıkıntısı ise, seleflerinden farklı olarak “Bu mevkide kimi oynatacağım?” değil, “Hangi birisini yedek soyundayım” sorusu. Millî arayı açık kapatmak için değerlendiren oyuncuların Göztepe maçına kadar tam olarak hazır hâle gelmesiyle Bulut’un derdi (!) katlanacak.

Rekabet tavanda

Geçen sezon ilk on birin gediklisi olan birçok ismin ayrıldığı ya da yedek duruma düştüğü F.Bahçe’de yenilerin de yeri garanti değil. Gökhan, Sangare ile, Caner ile Novak’la yarışmak zorunda. Süper Lig’in yıldızı Mert Hakan Yandaş’ın kadroya girmesi kolay görünmüyor ki, gol krallığını kıl payı kaçıran Cisse de aynı durumda. Rekabetin tavanda olduğu takımda oyuncuların motivasyonunu körükleyen unsur ise Erol Hoca’nın forma adaleti.

Fener boş durmuyor

Millî arayı değerlendiren Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Sarı Kanarya, Can Bartu Tesisleri’ndeki karşılaşmaya Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Cisse ve Kemal Ademi on biriyle çıktı. F.Bahçe'nin gollerini Sinan (dk.7), Mert Hakan (dk.66) ve Cisse (dk.76) kaydetti. Erol Bulut'un, Lemos'u sağ bekte denemesi ve maça çift forvet çıkması dikkat çekti.

GUSTAVO'YA ALKIŞ

Bir pozisyonda İstanbulspor file bekçisi Oytun Özdoğan'ın çözülen krampon bağlarını bağlayan Gustavo'nun bu hareketi alkış aldı...