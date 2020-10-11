Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun indirim isteğini kabul etmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'den şok bir hamle geldi. Sarı kırmızılı takımda gözden düşen iki ismin konuyu FIFA'ya taşıdıkları belirtildi.

Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu FIFA'ya taşıdıkları öğrenildi.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMALARI GÜNDEMDE

Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.