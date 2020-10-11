Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

Takımdaki Covid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.