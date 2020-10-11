Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de verilen milli maç arasını güç depolayarak geçiren Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde bulunan oyuncular dışındaki futbolcuların katıldığı antrenmanda sarı-siyahlı oyuncular deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

1 saat 30 dakika süren antrenmanda kondisyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.