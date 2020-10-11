Süper Lig’de verilen milli maç arasını güç depolayarak geçiren Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde bulunan oyuncular dışındaki futbolcuların katıldığı antrenmanda sarı-siyahlı oyuncular deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenman ile devam etti.
1 saat 30 dakika süren antrenmanda kondisyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.