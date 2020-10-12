Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Uluslar Ligi’ndeki galibiyet hasretimiz Moskova’da da devam etti. Rusya ile karşılaşan ay-yıldızlılar sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Dört gün önce Almanya karşısında hücumdaki üretkenliğimizden eser yoktu ilk yarıda. Şenol Güneş savunma güvenliğine daha çok önem veren bir kadro çıkardı sahaya ama buna rağmen Rusların ceza sahası çevremizdeki etkinliği ilk 45 dakika boyunca sürdü. Kalemize yedi şut çekilirken biz çerçeveyi bulamadık. Rusya’nın ön alan presi, orta alan oyuncularımızın topu hücuma aktarmasına engel oldu soyunma odasına geride girdik.

Cengiz farkı

Son maçlarda Milan’a sınıf atlatan Hakan Çalhanoğlu’nun sahada varlığı belli olmuyordu. Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı sebebiyle son anda 11’e alınan Ozan Kabak ile Merih Demiral’ın savunmadaki uyumsuzluğu dikkat çekti. Almanya maçının yıldızlarından Efecan Karaca da çok etkisizdi. Şenol Güneş’in ikinci yarıya başlarken Efecan’ı çıkarıp Cengiz Ünder’i sahaya sürmesiyle oyun üstünlüğü millîlere geçti. Üst üste ataklarla Ruslara nefes aldırmayan ay-yıldızlılar Burak’la direği dövdü, 62’de eşitliği sağladı.

Galibiyet yakındı

Cengiz Ünder’in iki muhteşem şutunun birinde kaleci Cherchesov, diğerinde ise üst direk gole izin vermedi. Şenol Güneş’in karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu oyuna almasıyla Rusya’yı iyice kendi yarı alanına hapsettik. Zeki Çelik karşı karşıya pozisyonda yaptığı kötü vuruşla saç baş yolduk. İkinci yarıdaki güzel futbolumuz beraberliği getirse de galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu sonuçla Türkiye, gruptaki üçüncü maçını da kazanamadı ve iki puanla üçüncü sırada kaldı.