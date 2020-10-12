Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde sarı kırmızılı kulüpte başkanlık için adı sıkça geçen Terim, konuyla ilgili soruya net cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, "Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunun cevabına" dedi.

Fatih Terim'in Galatasaray ile ilgili diğer açıklamaları ise şu şekilde:

Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum.

"TARAFTARIMIZ BİZE İTİCİ GÜÇ OLUYOR"

Galatasaray halen taraftarı, seyirciden fazla takımlardan. Taraftarımız bize itici güç olmaya, maç çevirmeye, itici güç olmaya devam ediyor. En az takımım kadar, taraftarlarıma da güveniyorum.

Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür ve bunu sık sık da dile getiriyorum zaten. Bunu en net 96-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar, bence taraftarın gerçek karşılığıdır.

"SATRANÇ OYUNCUSU BÖLÜMÜ ÇOK ZOR GEÇERDİ"

Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik.

Satranç dünyanın en önemli strateji oyunu olarak kabul edilir. Geçtiğimiz sezon benim koltuğumda bir strateji oyuncusu otursaydı, bölümü geçmesi çok zor olurdu.