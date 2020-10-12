Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millilere Efecan Karaca'dan kötü haber geldi. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında yıldızlaşan ve 1 gol atan Efecan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında da Rusya karşısında ilk 11'de başlamıştı.

30 yaşındaki futbolcu 1-1 biten mücadelede 45 dakika süre almıştı.

SIRBİSTAN MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Efecan, A Milli Takım'ın 14 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Sırbistan maçında forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezası bulunan Ozan Kabak da kadrodan çıkarıldı.