Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulüplerin ekonomik çıkmazına dikkat çeken Hoca, "Büyük resme şöyle baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bu kulübün Divan üyesi olarak, üzülerek bunu söylüyorum. Başkanlık olma düşüncem yok. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil" dedi.

Kimsenin planı yok

"Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor. Deniz bitti" vurgusu yapan Terim geçen sezon zirveden uzak kalmalarıyla ilgili olarak, "Sakatlıklar ve sıkıntılar sebebiyle iki maç üst üste aynı 11'i kullanamadık. Satranç, dünyanın en stratejik oyunlarından biridir. Geçen sene benim koltuğumda oturmayı bir satranç oyunu yapsalardı, çok az kişi seviye atlayabilirdi'' dedi.

Gençler nasıl gelsin?

Altyapıların durumuna da dikkat çeken Fatih Hoca, "Ozan Kabak'ı yetiştiren antrenörüm 2500 ile 4500 TL arası maaş alıyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan'lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu'yu düşünün" sözlerini kullanırken, "Ben istemez miyim daha çok isim çıksın? Ozan’ın satışı sonrası 11 milyon avronun ne kadarı akademiye aktarılmıştır? Sıfır. Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir, ya maaş veya borç ödenir" şeklinde konuştu.

İSPATI YOK AMA...

Hakemler talimat alıyor

∂ Terim, "Bir hakem kolay yetişmiyor, bir hakemin pişmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu kadar zor yetişen meslek sahibini bizler parçalıyoruz. Neden? Çünkü ne kişiye, ne de içinde bulunduğu sisteme güveniyoruz. Performans değerlendirmesinin sübjektif olduğunu, yanlı kararlar alabileceğini veya ispatlanamasa da talimatla iş yaptığını düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

KULÜPLER SEÇMELİ

Kurullar bağımsız değil

∂ Fatih Hoca, "TFF’nin hakem kurulu, disiplin ve tahkim kurullarının bağımsızlaşması ve TFF Yönetimi’nden ayrı, kulüpler tarafından oylanacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerim yeni değil, Türkiye Futbol Direktörü’yken de bahsettiğim ve projelendirdiğim ancak uygulamada tahmin edilebilir engeller yaşanan bir durum bu" açıklaması yaptı.

ABD’LİLER PEŞİNDE

Falcao sevdası

∂ David Beckham’ın başkanı olduğu Inter Miami’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Radamel Falcao’ya ABD takımlarının ilgisi bitmiyor. Kolombiyalı oyuncunun menajerine çok sayıda teklifin geldiği, Falcao’nun ocak ayında Galatasaray’dan ayrılabileceği belirtildi.

BELHANDA MÜJDESİ

G.Saray dünkü idmanında ağırlıklı olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun çalışmaları yaptı. Sakatlığını atlatan Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Taylan Antalyalı tedavisinin ardından düz koşulara başladı.

EL-HİLAL ÖDEMEDİ

Gomis için FIFA’ya gidiliyor

∂ 2018 yılında El-Hilal’e 6 milyon avroya satılan Gomis’in son taksiti gelmeyince Galatasaray durumu FIFA’ya taşıma kararı aldı. Suudi ekibine ilk başta ihtar çeken ve 10 günlük süre tanıyan sarı-kırmızılılar, 2 milyon avroluk ödemenin yapılmaması üzerine hareket geçti.