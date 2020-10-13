Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti. Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lakers'ta 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak tamamlayan all-star LeBron James maçın yıldızı oldu.

LeBron tarih yazıyor

Kariyerindeki 260. play-off maçına çıkarak bu alanda rekor kıran James, MVP ödülünü ise efsane oyuncu Michael Jordan'ın (6) ardından en çok kazanan oyuncu konumuna geldi. 35 yaşındaki James, NBA tarihinde üç farklı takımla (Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat) şampiyonluğa ulaşarak final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ilk oyuncu da oldu.

Kobe için

Lakers'lı oyuncular final serisinin ardından şampiyonluğu helikopter kazasında kızıyla beraber hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'a ithaf etti.