Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray millî arada yaralarını sarmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan birçok isim sağlık ekibinin özel programları eşliğinde çalışmalarını sürdürerek artık takımla çalışabilir duruma geldi. Saracchi ve Emre Akbaba bu süreçte dünden itibaren takımla beraber çalışmalara başlarken, Kasımpaşa karşısında sakatlanan Taylan ve Etebo da rehabilitasyon süreçlerinin sonuna geldi.

Terim’in eli güçlendi

Lige yaptığı harika başlangıcı kısa sürede aldığı kötü sonuçlarla unutturan Aslan’da, rotasyon yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim’i bu durum oldukça memnun etti. Belhanda-Feghouli ikilisinin Kasımpaşa maçında sahanın en kötüleri arasında yer almasından sonra tecrübeli hocanın orta sahada Taylan, Etebo, Emre Kılınç ve Emre Akbaba’ya forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Aslan ara vermedi

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, dar alanda pas ve baskıdan çıkma konularını ön plana çıkardı.