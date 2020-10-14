Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, kabus gibi geçen iki sezonun ardından müthiş bir transfer dönemi geçirmişti. "Alo ben Emre abin" sloganı ile yeni sportif direktör Emre Belözoğlu güçlü bağlantılarını kullanarak, 18 transfer gerçekleştirmişti. Ancak her Fenerbahçeli'nin aklında aynı isim var: Mesut Özil... Fenerbahçe taraftarı olan tecrübeli yıldızın kariyeri inişte. Arsenal'de kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu en geç sezon sonu İngiltere'den ayrılacak.