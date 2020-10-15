Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

A Millî Takımımız UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçı olan Sırbistan karşısında da galibiyetle tanışamadı. Zorlu doksan dakikaya iyi başlayamayan millîlerimiz 2-0 geriye düştüğü Sırbistan karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan bir puan ile ayrıldı. Bu sonucun ardından puanımızı üçe çıkarırken geriye kalan Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak adına, dün gece son yarım saatte ortaya koyduğumuz pozitif futbol umut verdi.

Yanlış tercih

Şenol Güneş’in tercihleri çok tartışıldı. Mahmut’u stoperde başlatan Şenol Hoca, Okay’ı ise defansın önünde görevlendirdi. Okay topu ileriye taşımakta zorluk çektiği için sık sık geri paslar yapınca hücumu düşünen coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtmadık. Mahmut ise stoperde kısa kalınca Milinkovic rahat bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. Güneş hatasından dönüp Mahmut ile Okay’ın mevkilerini değiştirince oyunumuz da değişti.

Saldırdık ama

Millîlerimiz ikinci devre, görmek isteğimiz haliyle sahadaydı. Kontrollü oyundan, saldırgan, golü kovalayan bir anlayışa geçince Sırbistan bocaladı. 56’da Kenan ile verkaç yapan Hakan bulduğu gol ile âdeta hayat öpücüğü verdi. Artan tempomuzla birlikte Burak ve Cengiz ile beraberliğe çok yaklaştık. İstediğimiz, aradığımız gol 76’da Ozan ile gelirken, son anlardaki çabamız galibiyete yetmedi.

217 GÜN SONRA

Taraftarın hasreti bitti

∂ Pandemiyle birlikte statta maç izlemeye hasret kalan futbolseverler dün aylar sonra ilki yaşadı. TFF’nin loca kararı sonrası Ali Sami Yen Türk Telekom’da oynanan 90 dakikayı yaklaşık 1200 kadar seyirci izleme şansı yakaladı. Taraftarlar karşılaşma öncesi oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

Bu sonuç bizi üzdü

Hakan Çalhanoğlu maçın ardından, “50. millî maçıma çıktığım için mutluyum. Bir yandan da üzgünüm. Bugün kazanmalıydık. Yine de kaybetmedik. Sonlara doğru iyi mücadele ettik. Bir haftada 3 maç oynadık, kolay değil. Gerçekten çok zor” dedi.

Rusya’ya soğuk duş

Macaristan’ı yenerek grup maçlarını lider bitirmek yolunda avantaj yakalamak isteyen Rusya’nın hesapları şaştı. VTB Arena’daki karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi ve takımlar puanları paylaştı. Bu sonuç dün üç puan almamız halinde bize avantaj getirecekti.

Şansımız sürüyor

Biraz dağıldık

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, “Fizik avantajları olan bir takım. Golü bulduktan sonra biraz dağıldık. Hücuma çıkışlarda top kayıplarımız oldu. İlk yarı etkili olamadık. Sonra goller bulduk, maç gitti ve geldi. Pas yüzdemiz ve top kayıplarımız iyi değil. Reaksiyon göstermemiz sevindirici” sözlerini kullandı.

Yorgunluk var

“Üç gün arayla yaptığımız maçlardan dolayı biraz yorgunluk var. Sırplar, Macaristan maçında oynatmadığı oyuncuları bize karşı oynattı. Bu onlar için avantaj oldu” vurgusu yapan Güneş, “İlk maçlardaki puan kayıplarının bedelini ödüyoruz. Son iki maçı kazanmak istiyoruz. Kazansaydık iddialı olurduk ama halen şansımız var” şeklinde konuştu.