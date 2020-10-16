Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu kadro dışı bıraktığını ve bu sezon kesinlikle forma vermeyeceğini söyledi.

Bordeaux maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Kostas Mitroglou planlarımı arasında yok. Kendisine çözüm bulmasını söyledik, bulamadı. Sözleşmesi var ancak hiçbir şansı yok, oynamayacak. Bunu yapmak hoşuma gitmiyor ama kadroyu böyle seçtim. Herkesin bir şansı olabilir ancak onun olmayacak" dedi.

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Marsilya'nın bonservis bedeli talep etmediği Mitroglou'nun Türkiye, İsviçre ve Katar'dan teklifler olmasına rağmen ayrılmadığı kaydedildi.

32 yaşındaki Kostas Mitroglu, 2017 yazında 15 milyon euro bonservis karşılığında Benfica'dan Marsilya'ya transfer oldu ve son 2 sezonu Galatasaray ve PSV Eindhoven'da kiralık geçirdi.