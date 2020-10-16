Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Geçmiş dönemde yaşanan transfer hatalarından ders çıkaran F.Bahçe, “Bizde transfer bitmez” sözünü gerçeğe uyarlamakta kararlı. Bu sezon 18 transfer yapan, bir o kadar da oyuncu gönderen sarı-lacivertliler, yeni takviyeler için de planlamayı yapmış durumda. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük koltuğuna resmen oturduktan sonra gaza basacak. Öncelikli hedef, ilk 11’de banko oynayabilecek isimler. Elbette yaz döneminde olduğu gibi, bonservis bedeli olmayan isimler ilk sırada.

Öncelik stoperde

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda mukavelesi bitecek isimlerle ocak ayında masaya oturup işi erken bitirmeyi hedefliyor. Yaş ortalamasını düşürmek üzere de çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, kemik kadronun üzerine 2-3 takviye yaparak yola devam edecek. Fenerbahçe, transferleri ucuza kapatmak ve hazırlık döneminde takıma katılmalarını sağlamak arzusunda. Emre Belözoğlu’nun sır gibi saklanan listesinin ilk sırasında yer alan isimlerin stoper ve sağ açık oyuncuları olduğu öne sürülüyor.

İDMANDA 5 EKSİK

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Ferdi, Valencia ve Novak dışında bütün millî oyuncular takıma katıldı. Yenilerden Pelkas ilk idmanına çıktı. Özel jetle Atina’dan gelen Yunan yıldız alkışlarla karşılanırken, Gökhan Gönül ve Perotti özel program uygulamaya devam etti.

UMURUNDA DEĞİL

Garry’nin keyfi yerinde

∂ Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Garry Rodrigues’i geri göndermek için uğraşırken oyuncunun neşeli hâlleri dikkat çekiyor. İstanbul’da kalmak için ısrar eden Afrikalı yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla keyfinin yerinde olduğunu gösteriyor.

Kasa para doluyor

∂ Flaş transferlerin etkisi, lisanslı ürün satışlarına yansıdı. Fenerbahçe’de yeni sezon forma satışı 100 bini geçti. Ciro 30 milyon lirayı aştı. Takımın sezonu hedeflediği şekilde bitirmesi hâlinde tarihî rekor bekleniyor.