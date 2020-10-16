Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezona fırtına gibi başladıktan sonra üst üste beklenmedik sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını yeniden lige motive etmeye çalışıyor. Millî maç arasının ardından üst üste dört kritik maça çıkacaklarını vurgulayan Fatih Hoca, Florya'da oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Millî takımlardan dönecek oyuncularla eksiğimiz kalmayacak. Sonra lig maçlarına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Mazeretimiz kalmadı

∂ Millî arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyleyen Fatih Hoca "Millî takımlarda oyuncularımızın sakatlanmaması, mevcut sakat oyuncuların da dönüyor olması da bizi ayrıca sevindiriyor. Yoğun bir fikstür vardı ve hepimiz yorulmuştuk. Artık mazeretimiz kalmadı. Herkesin tamamen lige konsantre olmasını istiyorum. Alanya, Erzurum, Ankaragücü ve Sivas maçlarını kazanıp kayıplarımızı telafi etmeliyiz" dedi.

TEKRAR MİLLÎ

Nzonzi'nin yükselişi

∂ G.Saray'da geçen sezon hayal kırıklığına sebep olan Steven Nzonzi, Rennes'e transferinin ardından Fransa Millî Takımı'nın değişmezi oldu. Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçın ardından Nzonzi'yi öven hocası Didier Deschamps, "Ona Pogba ve Kante kadar güveniyorum" dedi.

Aslan tam gaz

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Taylan ile Emre Kılınç ise adaptasyon çalışmalarına başladı.