Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig'den; Akhisarspor, Altay, Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, Misli.com 2. Lig'den; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerini de ulusal lisansa layık gördü.

Altı kulübe puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF 1. Lig'den 2, Misli.com 2. Lig'den ise 4 kulübe üçer puan silme cezası verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig temsilcileri Ankaraspor ve Eskişehirspor ile Misli.com 2. Lig'den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi.

66 kulüp lisans aldı

Sona eren değerlendirmeler sonucunda toplamda 66 kulüp lisans almış oldu.

Tamamlanan 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de UEFA Lisansı'nı hak etti.

İlk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor, Kadınlar 1. Ligi'nden ALG Spor UEFA Lisansı almıştı.

Süper Lig'den Gençlerbirliği, TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu ve Keçiörengücü ile Misli.com 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe, Manisa FK, Niğde Anadolu ve Yılport Samsunspor kulüplerine de ulusal lisans verilmişti.

Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için ek süre vermişti.

İkinci aşama kararlarında ise TFF 1. Lig'den Adanaspor, Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor ile Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Başkent Akademi, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, Sarıyer, Vanspor FK ve 1922 Konyaspor kulüpleri ulusal lisansa layık görülmüştü.