Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra Trabzon’a hareket edecek ve yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.