Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ikinci bölümü yayımlandı. Röportajın ikinci bölümünde Fatih Terim, transfer çalışmaları, gelecek hayalleri, takımının genel ve oyuncularının bireysel performansı ve yönetimle arasında sorun olduğu şeklindeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu. İşte öne çıkan açıklamalar...



"İyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. transfer dönemini geride bıraktık. Detaya girmeyeceğim ama tek gerçek planlamamız dahilinde ihtiyaçlarımızı karşılaşmadan ocak ayına kadar yürüyeceğiz. Gönül isterdi ki zamanında yapalım, lige beraber başlayalım ve Avrupa sürecinden bu kadar erken kopmayalım. Açıkçası artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyoneller ve scout ekibiyle uygun gördükleri şekilde yapabilirler."

Kiralık oyuncu bizim gibi ekonomik sıkıntı çeken kulüpler için olmazsa olmaz. Her oyuncu için söylemiyorum ama futbolcu performansını etkileyen şeylerin başında aidiyet gelir. Bazen mecbur kalıyorsunuz, kadroda yer bulamayacak futbolcu kiralanıyor. Çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz."

FALCAO İYİ NİYETLİ

"Arda'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Saha içinde ve dışındaki liderlik için şu ana kadar ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamıyor. Kondisyon eksiği olmasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ettiğini görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Bana göre bu çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır.

Falcao, tekniği ve tecrübesi iyi olan, kendisine ve mesleğine profesyonelce yatırım yapmasını bilen bir futbolcu. Kariyerine bakıldığında beklentinin yüksekliğini ve gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. İyi niyetle çaba harcıyor ve hazırlanıyor. Düzenli bir oyun grafiğiyle hem özgüvenini yerine getirecek hem de beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum.

MUSLERA OCAK AYINDAN ÖNCE DÖNEBİLİR

"Muslera'nın futbolu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörü olarak devam edeceğine inanıyorum. Şu anda Uruguay'da ve çalışıyor. Tarih olarak ocak ayından erkene çekebilirsek ve hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Fernando Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan, takım kaptanından daha fazlasını ifade eder. Çok memnun olduğum bir futbolcu. Her şeyiyle bizde sembol olmuş isimlerin arasına girdi. Kendisini yarı yarıya Türk gibi hissediyor. Ailesini de kendisini de çok seviyoruz."

BİR TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİLER

"Yönetim kurulu ile aynı düşünmeyip aynı davranmasak bile ortak değerlere sahibiz. Benimle çalışmak hem kolay hem zordur. Burası benim kulübüm. Taşı, toprağı, çiçeği, çöpü benim meselem olmalı. Sahip çıkmalıyım. Sahasını, bütçesini düşünmek zorundayım. Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir kez konu açmadım, gündem oluşturmadım. Parayla pulla bireysel bir işim olmadı. Ben, bu ülkede Çocuk Esirgeme Kurumuna tarihi bir bağış yaptım. Bırakın bir plaket vermeyi, 'Niye teşekkür etmediler.' diye mesele bile etmedim, bir tek kelime bile söylemedim. Bugünden bahsetmiyorum ama genelde pek çok yönetici, başkan için kendi kredimden harcadım. Helal olsun, yine yaparım."

HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

"Hayalim Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Bundan 20 sene önce 'UEFA Kupası şampiyonu olabiliriz. Bu sene bütün kupaları alabiliriz' dediğimde gülenler, inanmayanlar olmuştu ama en iyi futbol oynayan takım ilan edildik, dünya sıralamasında 1 numaraya çıktık ve UEFA Kupası şampiyonu olduk. Şimdi makas çok açıldı. Avrupa kulüpleri ile aramızda finansal, idari, teknoloji ve kurumsal olarak fark çok büyük. Bu farkı kapatacak ciddi projeler var. Bu farklar sadece parayla ilgili değil ama ne yazık ki bugünü kurtarmaktan geleceğe yatırım yapamaz durumdayız. Hayalden vazgeçmiyoruz ama mecburen erteliyoruz."



MİLLİ TAKIMA ÖVGÜ

Milli takımımızı çok beğeniyorum. Hayalim, milli takım futbolcularının büyük çoğunluğunun Avrupa'daki büyük kulüplerden çağrılmasıydı. Allah'a şükür bugün öyle oldu. Dün, 'Stoper yok, kaleci yok' derken Avrupa'nın en iyi 4-5 oynayan stoperine sahibiz. Bu değişimler milli takımda çok doğaldır, olmalıdır. İnşallah iyi sonuçlar da alacağız. Geniş bir havuzumuz ve yetenekli oyuncularımız var."