Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 28-9 gibi farklı bir skorla tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 20 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 45-25.

Mücadelenin ikinci yarısında vites artıran Bayern Münih, oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Alman ekibi 3. periyotta farkı 10'a kadar indirdi: 58-48. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Bayern, karşılaşmadan 75-71 galip ayrılan taraf oldu.

4 MAÇTA 2 YENİLGİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'de Vesely'nin 25, De Colo'nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern'de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.



Maçtan Lorenzo Brown'ın yaptığı hatalar taraftarı kızdırdı. Performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Brown'ın özellikle kaybettiği top sonrası sportmenlik dışı faul alması çok konuşuldu.