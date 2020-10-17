Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu sezon transfer edilen on oyuncuyla birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Etkinlik sonrası soruları cevaplayan Çebi, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta daha önce birlikte çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş’e haksızlık yapıldığını söyleyen Başkan Çebi, “Şenol Hoca keşke Beşiktaş’tan hiç gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde ayrılmak zorunda kaldı. Olsun, gönlümüze su serpiyoruz. O şimdi millî takımı güneşli günlere hazırlıyor” dedi.

Golcü ocak ayında

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, ‘Transferlerin hepsini ben istemedim’ sözleri hakkında da konuşan siyah-beyazlıların patronu, “Belki Hoca’nın istediklerinin hepsini almadık ama onaylamadıklarını da almadık. Transfer sadece hocanın ya da başkanın isteğiyle olmaz. Transfer ekip işidir” diye konuştu. Hiçbir futbolcuya bonservis ödemediklerini vurgulayan Çebi, “Sadece 200-300 bin avro kadar kiralama ücreti verdik. Bir santrfor daha alacaktık. Onu da ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’I YOK SAYMAYIN

Bu yarışta biz de varız

Pandemi dönemi ve limitlere rağmen yapılan transferlerle beklentileri karşılayacaklarından şüpheleri olmadığını söyleyen Başkan Çebi, “Algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Şampiyonluğu kovalayacağız, başarılı bir sezon geçireceğiz. Bu yarışta biz de varız” dedi.

SÖZLEŞME UZATMA KONUSU

Sergen Yalçın istesin yeter! Bizim için kıymetli

Sergen Yalçın’ın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, “Hocamız ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme problem değil” dedi. Çebi ayrıca Kevin N’Koudou’nun sakatlığını atlatacağını düşündükleri için kadroda kaldığını, Tyler Boyd’un ocakta yeniden kadroya dâhil olacağını söyledi.

KARTAL BOŞ DURMUYOR

Haftayı ‘BAY’ geçecek olan Beşiktaş, önümüzdeki hafta Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

İNCİLER

“Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açıktır. Dorukhan, oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İstemiyorsa da yolu açık olsun”

“Alanyaspor’a iki futbolcu verdik. Sadece iki futbolcu için sosyal medyada söylenmeyen kalmadı. Oyuncuların bonservisini vermedik, onları kiraladık”

“Ben, Abdullah Avcı ile gö-rüştüğümde üzülerek söylüyorum ki, ‘Para konularını avukatımla görüşün’ dedi. Alacaklarından vazgeçtiyse seviniriz”

“Transfer yaparken görüntümün çekilmesi kendi hatam ya da eksikliğim değil. Bu durum o anda yanımızda olan arkadaşların cehaletinden kaynaklandı”

NE DEDİLER?

MONTERO

“Beşiktaş formasını giydiğim için gururluyum. Umarım buraya katkıda bulunurum. Çok iyi bir takımız. Bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.”

WELINTON

“Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Beşiktaş şampiyonluklara alışık, ben de elimden geleni yaparak şampiyonluk yaşamak istiyorum.”

JOSEF DE SOUZA

“Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Beşiktaş’ta başarılı olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Beşiktaş’taki herkese teşekkürler.”

ABOUBAKAR

“Aynı istek ve arzu ile Beşiktaş’a döndüm. Çok heyecanlıyım. Burada daha önce şampiyonluk yaşadım. Bu sezon sonunda da mutlu sonu yaşamak istiyorum.”

GÖKHAN TÖRE

“Başkanımıza, Sergen Hoca’ya ve yöneticilerimize transferim için çok teşekkür ederim. İlk günkü heyecanla burada mücadele edeceğime söz veriyorum.”

ATAKAN ÜNER

“Burada olduğum için çok mutluyum. Bana güvendikleri için başkanımıza ve hocamıza teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımla Beşiktaş’ın başarısı için çalışacağız.’’

MENSAH

“Beşiktaş’a transfer olmayı çok istemiştim. Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım.”

N’SAKALA

“Beşiktaş forması giymek benim için gerçekten onur. Yıllarca böyle büyük bir takımda oynamanın hayalini kurdum. Bu mutluluğun tadını çıkarıyorum.”

GHEZZAL

“Türkiye’de Beşiktaş’ta olmaktan mutluyum. İyi bir takımımız var, taraftarımızla en kısa zamanda bir araya gelip başarılara koşacağımıza inanıyorum.’’

ROSIER

“Beşiktaş’ın bana ilgisi karşısında imza atmaya karar verdim. İnşallah Beşiktaş şampiyon olacak. Bir an evvel de taraftarlarımıza kavuşmak istiyorum.”