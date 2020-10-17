Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın durumu ve gelecekle ilgili düşüncelerini paylaştı. beIN Sports'a konuşan'a konuşan Terim, "Hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, ‘UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz’ dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, ‘En iyi futbolu oynayan’ denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu. Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik. UEFA Şampiyonu olduk. Kupa alındığında, böyle diyenlerle hep birlikte kutladık" dedi.

Hem kolay hem zorum

Yönetimle son dönemde yaşadığı sürtüşmeler hakkında da konuşan Terim, "Bugüne kadar birçok isimle çalıştım. Şimdi bir itirafta bulunayım; Ben birlikte çalışması hem kolay hem de zor bir insanım. Beklentilerim kendim için değil, kulüp içindir. Ben Galatasaray değerlerini Metin Oktaylardan, Selahattin Beyazıtlardan, Turgay Şerenlerden, Coşkun Özarılardan, Mustafa Pekinlerden, sayacağım birçok isimden öğrendim. O nedenle Galatasaray’ın başkanına ve yönetimine de yaklaşımım bu şekildedir" sözlerini kullandı.

Muslera'ya davet!

Fatih Terim sakatlığı süren Muslera'nın sembol isimlerden biri olduğunu belirterek, "Muslera'nın ocak ayında takıma katılmasını bekliyoruz. Onun gelecekte ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım. Kendisiyle de zaten bu konu hakkında sık sık konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

Localar kapışıldı

TFF’nin takımların bu haftadan itibaren loca kapasitelerinin yarısı kadar taraftar alabileceğini açıklamasının ardından, Galatasaray’da satışlar dün başladı. Satışa çıkarılan yaklaşık 1.000 bilet kısa sürede tüketildi. Taraftarlar ateş ölçümleri gerçekleştirilerek stada alınacak.