Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı konuk etti. Celtic Park'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.

AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'I ELEMİŞTİ

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Rangers, bu kez de derbide ezeli rakibini mağlup etti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.

Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.