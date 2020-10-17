Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Schüco Arena’da Arminia Bielefeld’e konuk oldu.
Bayern Münih, 8. ve 51. dakikalarda Thomas Müller ve 26. ve 45+1. dakikalarda Robert Lewandwoski’nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Arminia Bielefeld’in tek golünü ise 58. dakikada Ritsu Doan kaydetti.
Bavyera ekibi, 76. dakikada Corentin Tolisso’nun kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti.
Bayern Münih bu galibiyetle ligdeki puanını 9’a çıkardı. Arminia Bielefeld 4 puanda kaldı.
Bayern Münih, deplasmanda Bielefeld’i 4-1 yendi
17.10.2020 - 22:16 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Birinici Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld’i 4-1 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Schüco Arena’da Arminia Bielefeld’e konuk oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Bayern Münih,Arminia Bielefeld,Bundesliga,
739741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/739741.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
10
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
11
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
16
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
17
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
18
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük - Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
5
3
1
1
3
10
03
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
04
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
05
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
06
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
07
ALTAY
4
2
1
1
6
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
5
1
2
2
-1
5
12
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
13
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor 0 - 3 Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor - Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay - Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor - Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020 19:00
Bursaspor - Balikesirspor
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Akhisarspor - Menemen Spor