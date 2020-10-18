Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon karşılıklı şampiyonluk mücadelesi veren ancak bu sezona beklentilerin oldukça uzağında başlayan iki takımın mücadelesinde gülen Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Başakşehir oldu. Bu maça kadar ligde golü bulunmayan Okan Buruk’un takımı üç puana İrfan ve Visca’nın golleriyle uzandı.

Diziliş değişti

Oldukça tempolu bir 90 dakikaya sahne olan maçtaki taktiksel sürpriz ise Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un, takımı geçtiğimiz yıl şampiyonluğa taşıyan Crivelli-Ba’lı çift forvetli düzeninin dışına çıkmasıydı. Deniz Türüç’ü 11’de kullanan genç teknik adam takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle çıkardı.

Visca golle döndü

İlk yarıda Abdülkadir, Baker ve Safa ile önemli gol pozisyonları bulan Trabzonspor bu fırsatları değerlendiremedi. Baker’ın İrfan’a kaptırdığı topun ardından bir de rakibini takip etmekte gecikmesi ilk yarının skorunu belirlerken, Visca sezon başından beri süren formsuzluğunu 54’te çıkardığı muhteşem şutla sonlandırdı: 2-0.

Real bile etkilenir

Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton maçın ardından, ‘’Bahane olarak söylemiyorum ama Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncumuz yoktu. Böyle kritik oyuncuları olmayan Real Madrid bile futbol olarak olumsuz etkilenir. Oyun olarak biz de çok etkilendik’’ sözlerini kullandı.

Yenmeyecek goller

∂ Bordo-mavili teknik adam, ‘’Oyunun ilk 25 dakikasında kötü değildik. Golü yedikten sonra 10 dakika kadar sendeledik. Olmaması gereken goller yedik. Kenardan oyunculara enerji vermeye çalışıyoruz ancak işler istediğimiz gibi olmadı. Futbolcuların ortaya koyduğu futboldan kesinlikle memnun değilim’’ şeklinde konuştu.