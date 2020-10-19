Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligin namağlupları İzmir’de buluştu. Göztepe, Süper Lig’e döndükten sonra evinde hiç yenilmediği Fenerbahçe’yi ağırladı. Önemli eksikleri vardı iki takımın da. Ev sahibinde ilk 11’in gediklileri Alpaslan ile Yalçın, konuk ekipte de takımın bankoları Gökhan ve Lemos yoktu. Erol Bulut’un sürprizi ise Pelkas oldu. Yunan oyuncu ilk 11’de başladı da, maç tatsız tuzsuz başladı. Pozisyonsuz ve temposuz süreç 24’te çalan penaltı düdüğüyle değişti.

Anlaşılmaz düdükler

Ozan’ın Halil’e yaptığı faulde Fenerbahçe lehine taç veren hakem Atilla Karaoğlan, atış sonrası ceza sahası içindeki ele çarpmayı ancak VAR uyarısıyla fark edip penaltı çaldı. Sosa fırsatı harcamadı. 33’te sahnede yine hakem Karaoğlan vardı. Serdar Aziz’in temas olmamasına rağmen Tripic yerde kalınca penaltıya hükmetti. Guilherme skoru eşitledi. Penaltıları ve birkaç cılız girişimi kenara koyarsak oyun, oyuncu isimlerinin altında kaldı.

Liderliğe kuruldu

Caner’in kullandığı kornerde Serdar Aziz, Fenerbahçe’yi öne geçiren kafayı vurdu. Pozisyon korner değil, auttu ama Karaoğlan böyle düdük çalmıştı. Soyunma odasına moralli giden sarı-lacivertliler sahaya daha da arzulu döndü. Samatta ve Pelkas’la sinyalini veren gol, Yunan yıldızla geldi. Ancak Göztepe Guilherme’yle maça tutundu. Üstüne Cisse net fırsatları harcasa da Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe kuruldu.

Tartışılan kararlar

Penaltı isyanları

∂ Karşılaşmanın ilk yarısında verilen iki penaltı kararına her iki takım da tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan, 25. dakikada VAR incelemesi sonucu Ozan’ın ortasında Poko’nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. Yedi dakika sonra da Tripic-Serdar Aziz mücadelesinde bu defa VAR’a gitmeden Göztepe lehine beyaz noktayı gösterdi.

Maçın önüne geçti

∂ Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçın ardından, “1-0 geriye düştüğümüz pozisyondan önce Halil’e yapılan %100 faul vardı. Hakem Karaoğlan’ın performansı tam anlamıyla kötüydü” derken, Serdar Aziz de, “Hakem maçın önüne geçti. Berabere bitsin diye elinden geleni yaptı. O pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yoktu” siteminde bulundu.

Hey... Yunanistan!

Maçın ardından konuşan Ozan Tufan, “Millî takımdan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz” derken Pelkas’a yaptığı asistteki komik olayı da paylaştı: “Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas’ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an...”

TARAFTARLAR HEYECANLIYDI

Locadan izlediler

∂ Federasyonun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı. Aylar sonra maça gelen seyircilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

BAKİ SERT ÇIKTI

Oyunlar bitmemiş

∂ Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Aleyhimize verilen penaltı olacak iş değil. Hadi hakem öyle gördü, VAR böyle işler için var. Hakemle VAR arasında konuşma oldu mu? Bize karşı oynanan bazı oyunlar bitmemiş” açıklaması yaptı.

İKİ GOL, BİR ASİST

Sosa fark ediliyor

F.Bahçe’nin yeni transferi Jose Sosa farkını göstermeye başladı. Arjantinli oyuncu ligin ilk haftasında Rizespor’a penaltıdan gol atmıştı. Dün de benzerini Göztepe önünde yaptı. Karagümrük maçında da 1 asisti olan Sosa, takımının üç golüne etki etti.