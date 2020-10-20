Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor mağlubiyetiyle üzgün olduklarını söylerken, “Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka problemlerle karşılaşıyoruz. İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi” dedi.

Kartlar rahat çıkıyor

“Bizim VAR’lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri” göndermesi yapan Hoca, “Son saniye yine beklenmedik bir gol yedik. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar” şeklinde konuştu.

4 MAÇTA 3 KART

Sarı-kırmızı Etebo!

∂ Galatasaray’ın bu sezon kadrosuna kattığı Etebo, ligdeki 4. Maçında kırmızı kartla tanıştı. Alanya maçına on birde başlayan Nijeryalı isim 36’da sarı ilk yarının uzatmalarında da kaptırdığı top sonrası rakibe yaptığı hareket sonrası bir sarı daha gördü ve atıldı. Etebo, 4. Lig maçında üçüncü kartını aldı. Orta saha oyuncusu Erzurum maçında cezalı.

ARDA YEDEK BAŞLAYINCA...

Kaptan Linnes

∂ Galatasaray’da Fatih Terim’in yaptığı rotasyon sonrasında kaptanlık pazubendini Martin Linnes taktı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ilk defa bir lig maçında Arda Turan’ı yedek bırakırken, Turan yerine Ryan Babel’e on birde görev verdi.

FEGHOULI VE BELHANDA KESİK YEDİ

Kasımpaşa faturası!

∂ Pandemi sonrası yaşanan maddi dar boğaz yüzünden Galatasaray yönetiminin bütün takıma uyguladığı indirim talebini kabul etmeyen Belhanda ve Feghouli, Fatih Terim’den de makas yedi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında performansları yüzünden hayal kırıklığı yaşadığı ikiliyi Alanyaspor maçına yedek başlattı. Terim, maç sonrası bu kararın bir ceza olmadığını söylese de, özellikle Feghouli’nin ısınmaya bile çıkmaması dikkat çekti.

Ryan Babel: Üzgünüm, elime çarptı

Maç sonrası konuşan Ryan Babel, “Hocamın kararı çok önemli. Sağ kanatta, sol kanatta, forvet arkasında ve forvette oynarım. Her yerde oynayabilirim” derken Belhanda’nın iptal edilen golü için de, “Çok üzgünüm, farkında olmadan elle dokunmuşum ve gol iptal edildi” sözlerini kullandı.