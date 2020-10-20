Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana gösterdiği performansla Avrupa'nın en formda birkaç oyuncusundan biri olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi.

İtalyan ekibi Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'le oynayacağı maç öncesi yaptığı antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu idmanı yarıda bıraktı. Tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görülen Hakan'ın Celtic maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Akşam saatlerinde detaylı kontrollerden geçecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

"YENİ SÖZLEŞME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, milli oyuncunun sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma takım için çok önemli üç futbolcu. Kulüp de zaten bunu biliyor ve yeni sözleşme için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu konuyu çözeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.