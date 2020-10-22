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PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza!
22.10.2020 - 20:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi.
Etiketler : sumudica,pfdk,tff,
740951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740951.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
6
4
2
0
7
14
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
6
4
1
1
6
13
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
04
ALTINORDU
6
4
0
2
1
12
05
ADANA DEMİRSPOR
6
3
2
1
5
11
06
YILPORT SAMSUNSPOR
6
3
2
1
2
11
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
ADANASPOR A.Ş.
6
2
3
1
3
9
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
6
2
1
3
-2
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
ÜMRANİYESPOR
6
1
1
4
-7
4
15
ANKARASPOR
6
1
1
4
-7
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
6
0
3
3
-8
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
18
MENEMEN SPOR
5
0
2
3
-6
2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
20.10.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
20.10.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Yilport Samsunspor
21.10.2020 13:30
Giresunspor 4 - 3 Adanaspor
21.10.2020 16:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.10.2020 19:00
Altinordu 2 - 1 Altay
21.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 0 Beypiliç Boluspor
22.10.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Ankaraspor
22.10.2020 16:00
Istanbulspor 2 - 2 Akhisarspor
22.10.2020 19:00
Menemen Spor - Bursaspor