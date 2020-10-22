VİLLAREAL SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

13'GOL! Takefusa Kubo Villarreal takımını öne geçiren golü atıyor.

8'Hakem ceza saha sol çaprazında bulunan Max Gradel için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
7'Jaume Costa ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode