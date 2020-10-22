VİLLAREAL SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
13'GOL! Takefusa Kubo Villarreal takımını öne geçiren golü atıyor.
8'Hakem ceza saha sol çaprazında bulunan Max Gradel için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
7'Jaume Costa ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode