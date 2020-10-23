Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.
Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı.
Fenerbahçe, Panathinaikos'a mağlup oldu
23.10.2020 - 00:14 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.
Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.
Etiketler : fenerbahçe,Panathinaikos,basketbol,euroleague,
740989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740989.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
6
4
2
0
7
14
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
6
4
1
1
6
13
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
04
ALTINORDU
6
4
0
2
1
12
05
ADANA DEMİRSPOR
6
3
2
1
5
11
06
YILPORT SAMSUNSPOR
6
3
2
1
2
11
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
ADANASPOR A.Ş.
6
2
3
1
3
9
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
6
2
1
3
-2
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
ÜMRANİYESPOR
6
1
1
4
-7
4
15
ANKARASPOR
6
1
1
4
-7
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
6
0
3
3
-8
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
18
MENEMEN SPOR
5
0
2
3
-6
2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
20.10.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
20.10.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Yilport Samsunspor
21.10.2020 13:30
Giresunspor 4 - 3 Adanaspor
21.10.2020 16:00
Adana Demirspor 4 - 2 ümraniyespor
21.10.2020 19:00
Altinordu 2 - 1 Altay
21.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 0 Beypiliç Boluspor
22.10.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Ankaraspor
22.10.2020 16:00
Istanbulspor 2 - 2 Akhisarspor
22.10.2020 19:00
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