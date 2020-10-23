Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Türkiye'de oynanan futbola alışacağını söyledi.

Galatasaray HDI Sigorta'nın Ezcacıbaşı VitrA ile oynayacağı voleybol maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Falcao açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola, hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bu güne kadar utandırmadı. Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim." diye konuştu.

"Taraftarın isteği bizim için kutsaldır"

Golcü oyuncunun transferi sırasında sarı-kırmızılı taraftarların da fedakarlık yaptığını aktaran Cengiz şunları söyledi:

"Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan birini sayarsanız biri Falcao'dur. Bir dünya markası Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir Galatasaray yok hükmündedir. Taraftar olmayınca nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta 1 beraberlik aldığımız meydanda. Sadece takım, teknik heyet değil taraftar da gerekiyormuş. Bunu gördük yaşadık. Maçlara belli oranda taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama aracı olan futbolu seyircili olarak açacağız. TFF'nin bu konuda büyük çabaları var."

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Cengiz, "Hocayı çağırıyormuşuz gelmiyormuş. Hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Benim gizli bir ajandam yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bu adam niye bu kadar açık diye şaşıranları görüyordum şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar çok ağır hakaretler etti, divan başkanı bunları teşvik etti"

Divan kurulu toplantısına yönetimi temsilen katılanların hakaret işittiğini kaydeden Cengiz şunları söyledi:

"Ben katılamadım divan toplantılarına fakat yönetimim temsil edildi. Yönetimim bu temsilde düzenli hakaret işitti. Ben çok az bölümü sonradan dinledim, çok üzüldüm. Devamlı ve düzenli olarak bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz, sevdiğim insanlar çok ağır hakaretler etti, divan başkanı bunları teşvik etti. Bizim lehimize konuşan biri olursa da susturmaya çalıştı. Biz buna da bir şey demedik. Bunu da çekmek varmış kaderde dedik sesimizi çıkarmadık. Son toplantıda denetleme kurulunun tüzük gereği mali sorumluluğu açıklaması gerekir, Kaan kardeşim açıkladı, onu da çok yerde kestiler. Denetleme kurulu bir organ. Sunum yapması gerek, sunumunu yaptırmadılar. Kimin ne kadar katıldığı, ne olduğu sayı belli değil. Oylama yaptılar, seçime koydular. Denetleme kurulu bu derneğin en önemli organlarından. Dernekler ve medeni kanuna göre zaruri organ. Organın görevini yapmasına, okunmasına engel oldu. Denetleme kurulunun meşru olmadığını iddia edildi, meşruiyetini yitirmiştir, okuyamaz dedi. Bu denetleme kurulunun yaptığı hizmeti kimse yapmadı. Müthiş çalışıyorlar. Her toplantıya yedekleri dahi geliyor. Bunu okutmadılar. Çok ağır tüzük ihlali yaptı sayın başkan. Bunu protesto için yönetim olarak katılmama kararı aldık. Bu bizim ağırımıza gitti. Dernekler masasına yazdık. Dernekler masasına sorduk, organların ibrasızlık almaması ile ilgili kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Ancak, mahkemelere düştüğü anda mahkeme sonuçlanana kadar beklemek durumu kanaati olduğunu bildirir diye yazı geldi. Denetleme kurulumuz görevde. Siz devleti nasıl değerlendirirseniz değerlendirin bu beni ilgilendirmez. Dernekler yasası vardır, kanun vardır, nizam vardır."

Genel kurul yapılmasına 1 Aralık'a kadar izin verilmediğini de sözlerine ekleyen Cengiz, "Seçime gitmiyorsunuz diyorlar. Eylül ayında dernekler masasına yazdık. Bize direkt cevap veremediler. Ankara'da 1 ay istişare ettiler, bugün yazı geldi. Geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına 1 Aralık'a kadar izin verilmediği söylendi. Bunu özellikle yazdık. Sanki bahane gösteriliyormuş gibi gösterdiler, buna çok üzüldük. Biz seçim yapmak istedik, 'partiler nasıl yapabiliyor' dedik. 'Partiler anayasa gereği genel kurulunu yapmak zorunda' dediler." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı"

Galatasaray'a karşı bir taarruz olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a karşı büyük bir propaganda, topyekun taarruz var. Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Tek tek anlatmak istemiyorum, salı günü anlatacağım. Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Ne kadar çok harcarsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. 30. kupalarıymış, biz de 37. kupamızı isteyeceğiz, 38. kupamızı bu sene alacağız. Bundan bütün taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray değil Türkiye'nin dünyanın en büyük sivil toplum kurumlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.