Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.