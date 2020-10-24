Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün hedefinde yine rakipleri vardı. Eczacıbaşı VitrA ile oynanan voleybol maçı sonrası konuşan Cengiz, Galatasaray'a karşı “kutsal” bir savaş açıldığını iddia ederek, "Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa verecekler sanki. Detaylarını salı günü anlatacağım. Galatasaray 38. kupasını bu sezon alacaktır. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden ve futbol kulüplerinden biridir" dedi.

Falcao'ya övgüler

Falcao'ya çok güvendiklerini belirten Cengiz, "Falcao açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola, hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim” diye konuştu. Fatih Terim ile ilgili sözlerinin yanlış aksettirildiğini dile getiren Cengiz, "Hoca’yı çağırıyormuşuz gelmiyormuş. Hocamızla her zaman buluşuyoruz ve konuşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Benim gizli bir ajandam yok” ifadelerini kullandı.

1 ARALIK’A KADAR

Seçim için izin yok!

Seçim için eylül ayında Dernekler Masasına başvurduklarını söyleyen Cengiz, "Bugün (dün) saat 16.00’da cevap geldi. 1 Aralık'a kadar izin verilmediği yönünde cevap geldi. Biz seçim yapmak istedik. Seçim istemiyormuşuz gibi konuştular. Tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar çok ağır hakaret etti. Divan Başkanı bunu teşvik etti. Bizim lehimize konuşanları susturmaya çalıştı" dedi.

KRİZ BÜYÜYOR

Feghouli kadro dışı

Cimbom'da Feghouli krizi büyüyor. İndirimi kabul etmemesinin ardından yedeğe çekilen ve Alanya maçında ısınmaya çıkmayan Cezayirli oyuncu, sırtındaki ağrılarının devam ettiğini söyledi ve dün de antrenmana çıkmadı. Bunun üzerine 30 yaşındaki oyuncu Erzurum maçının kadrosuna dâhil edilmedi