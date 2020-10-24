Hollanda Eredivisie'de tarihî skor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 1-0 kaybeden Ajax, bunun acısını VVV-Venlo'dan çıkardı. Kırmızı beyazlı takım, rakibini deplasmanda 13-0'la geçerek ezici bir galibiyet elde etti.
Bu sonuçla Ajax, 15 puanla ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. VVV-Venlo 5 puanda kaldı.
GOL ATANLAR VE DAKİKALARI
Jurgen Ekkelenkamp 13', 57'
Lassna Traoré 17', 32', 54', 65', 87'
Dušan Tadc 44'
Antony 55'
Daley Blnd 59'
Klaas-Jan Huntelaar 74' (P), 76'
Lsandro Martínez 78'