Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Eredivisie'de tarihî skor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 1-0 kaybeden Ajax, bunun acısını VVV-Venlo'dan çıkardı. Kırmızı beyazlı takım, rakibini deplasmanda 13-0'la geçerek ezici bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Ajax, 15 puanla ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. VVV-Venlo 5 puanda kaldı.

GOL ATANLAR VE DAKİKALARI

Jurgen Ekkelenkamp 13', 57'

Lassna Traoré 17', 32', 54', 65', 87'

Dušan Tadc 44'

Antony 55'

Daley Blnd 59'

Klaas-Jan Huntelaar 74' (P), 76'

Lsandro Martínez 78'