Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.
Paris Saint-Germain, Dijon'u 4-0 yendi
25.10.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Etiketler : PSG,Dijon,fransa,
741513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/741513.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
07
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
08
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
13
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
15
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
16
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor - Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir - Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor - Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
6
4
2
0
7
14
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
6
4
1
1
6
13
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
04
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
05
ADANA DEMİRSPOR
6
3
2
1
5
11
06
YILPORT SAMSUNSPOR
6
3
2
1
2
11
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
ADANASPOR A.Ş.
6
2
3
1
3
9
10
BURSASPOR
6
2
1
3
0
7
11
BALIKESİRSPOR
6
2
1
3
-2
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
MENEMEN SPOR
6
1
2
3
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
6
1
1
4
-7
4
17
ESKİŞEHİRSPOR
6
0
3
3
-8
3
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor - Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor - Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor - Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor