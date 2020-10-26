Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Burak Yılmaz "Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.