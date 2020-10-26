Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Burak Yılmaz "Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz sert tepkisinin ardından özür diledi
26.10.2020 - 17:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî futbolcu Burak Yılmaz, Lille’in Nice’e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde sert tepkiler kullandı. Görüntülerin kamuoyunda eleştirilmesi sonrası tecrübeli golcü özür diledi.
Etiketler : burak yılmaz,futbol,
741902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/741902.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6
2
2
2
2
8
05
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
07
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
08
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
5
2
1
2
1
7
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
17
TRABZONSPOR A.Ş.
6
1
2
3
-4
5
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
19
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
20
GENÇLERBİRLİĞİ
5
1
1
3
-3
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor 1 - 2 Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir 5 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 0 Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
BALIKESİRSPOR
7
3
1
3
-1
10
10
ADANASPOR A.Ş.
7
2
3
2
1
9
11
BURSASPOR
6
2
1
3
0
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
MENEMEN SPOR
6
1
2
3
-5
5
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor 4 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 2 Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 3 Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor 3 - 0 Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor